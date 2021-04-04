شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «كلنا واحد» بمركز بلاط في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس عبدالحكم جبالي رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية ،اليوم، معرض «كلنا واحد» الذي يقام بالسوق الحضاري بمدينة بلاط استعدادا لحلول لشهر رمضان المعظم، وتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمركز.

وقال، أن لمبادرة يشارك بها الوحدات المحلية لقرى البشندي، وتنيدة، واولاد عبدالله، وذخيرة، وعين عيش، ومرزوق وذلك في إطار إتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يذكر، أن مبادرة كلنا واحد يتم تنفيذها، في جميع مراكز المحافظة في إطار إتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطن من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتستمر المبادرة خلال الشهر الكريم.