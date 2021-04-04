شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف موعد وصول القطارات الإسبانية السريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير- وزير النقل انه من المنتظر ان تصل اولي قطارات تالجو السريعة والتي تعاقدت عليها السكة الحديد في شهر يوليو المقبل والبالغ عددها ٦ وحدات وعدد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية العالمية.

عربة قطار تالجو الإسباني - صورة أرشيفية

واضاف خلال جولته التفقدية لورش كوم ابو راضي لمتابعة خطة التطوير والإجراءات الخاصة بالعمرات والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان حيث تفقد، ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، لمتابعة أعمال مشروع تجديد وتطوير وتحسين عدد 925 عربة درجة ثالثة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضروة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية ووالتجديد الشامل لاسطول عربات الركاب وعدم مسير أي عربة قديمة على الخطوط بنهاية 2021.

قطار تالجو - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية