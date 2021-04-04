شكرا لقرائتكم خبر عن البنجر يعيد الفرحة.. ارتفاع إنتاجية الفدان إلى 35 طنا وحصاد 600 ألف فدان على مستوي الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد محصول بنجر السكر ، الفرحة والسعادة للمزارعين، عقب زيادة إنتاجية، وزيادة أسعار التوريد، ليعوضهم عن خسائر محصول البطاطس، والطماطم والثوم والبصل. وانتشرت العمال في جميع الحصول، وسيارات التحميل على جانبي الطرق بالقري بالمحافظات .

وواصل مزارعي المنيا، حصاد مساحة 38 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 35 طن للفدان، بإجمالي، مليون و225 إلف طن بنجر، يتم توريدها لمصنع سكر أبوقرقاص بالمنيا. وسط فرحة وسعادة، بين المزارعين والعمال.

حصاد بنجر السكر في المنيا

وقال حيني سعيد حسن، 36 سنه، مزارع بمركز مغاغة، نحن سعداء بحصاد محصول البنجر، الذي عوضنا عن خسائر محصول البطاطس والمحاصيل الاخري. مؤكدا ارتفاع إنتاجية الفدان إلى 35 طن وفي بعض المناطق إلى 40 طن.

حصاد بنجر السكر في المنيا

وقال أحمد صديق حسن، 35 سنه، احد عمال الزراعة، محصول البنجر، إعادة تشغيل العمالة، حيث نعمل يوميا باجر يومي من 100 ألي 150 جنية، حيث نقوم بتقليع وتجميع المحصول، لنقلة إلى مصنع السكر.

واكد احمد سعيد رمضان، 18 سنه، عامل زراعة، عملي نقل وتحميل المحصول، من الجرار الزراعي، إلى سيارة نقل المحصول إلى مصنع السكر، مقابل الحصول على 100 جنية، وتزيد بساعات العمل عقب انتهاء اليوم.

حصاد بنجر السكر في المنيا

وقال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بنجر السكر أصبح من المحاصيل الإستراتيجية التي تساهم في زيادة إنتاجية السكر، حيث تزيد المساحات المنزرعة هذا العام، لأكثر من 600 ألف فدان بجميع المحافظات، مؤكدا أن عائد إنتاجية السكر من البنجر طن سكر لكل 7 طن بنجر، بزيادة عن محصول قصب السكر، بالإضافة إلى زراعة بالأراضي الصحراوية، وموفر للمياه .

حصاد بنجر السكر في المنيا

من جانبه أكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، انتظام عملية الحصاد والتوريد، لمساحة 38 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 35 طن للفدان، بإجمالي، مليون و225 إلف طن بنجر.

فيما خصصت شركة السكر والصناعات التكاملية سيارات لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، وذلك لكافة وسائل النقل سواء( لوارى – جرارات زراعية )، وناشدت الشركة المزارعين والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2020-2021 التوجه إلى مهندسي المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم في توريد محصول البنجر والسكر.