شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 20 مليونا.. رفع كفاءة طريق مصطفي كامل الرئيسي بـ«منتزة الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الإسكندرية، أعمال توسعة طريق مصطفى كامل الرئيسي بحي المنتزة أول، الأحد، وتشمل إزالة جميع الأرصفة بالتعديات وكشط الطريق، التي أدت إلى توسعة الطريق بشكل كبير، استجابة لشكاوى المواطنين، بطول ٤٦٠٠ متر، وبتكلفة ٢٠ مليون جنيه، ومدة تنفيذ ٣ أشهر.

وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم جولة ميدانية لتفقد الأعمال، مؤكداً أن طريق مصطفى كامل يعد طريق حيوي يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، مشيرا إلى أنه خلال تفقده الأخير للطريق أعطي تعليماته بإزالة جميع الأرصفة والتعديات بالطريق واسترداد حق الدولة، استجابة لشكاوي المواطنين.

بتكلفة 20 مليون جنية .. رفع كفاءة طريق مصطفي كامل الرئيسي بـ"منتزة الاسكندرية" (صور)

بتكلفة 20 مليون جنية .. رفع كفاءة طريق مصطفي كامل الرئيسي بـ"منتزة الاسكندرية" (صور)

وأوضح المتابعة المستمرة لأعمال التطوير لحين الانتهاء منها خلال 3 أشهر، مشيداً بأعمال التوسعة التي تمت والتي تساهم بشكل كبير في الحد من الاختناقات المرورية بالطريق.

أكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، فضلاً عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، خاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية.

بتكلفة 20 مليون جنية .. رفع كفاءة طريق مصطفي كامل الرئيسي بـ"منتزة الاسكندرية" (صور)

بتكلفة 20 مليون جنية .. رفع كفاءة طريق مصطفي كامل الرئيسي بـ"منتزة الاسكندرية" (صور)

بتكلفة 20 مليون جنية .. رفع كفاءة طريق مصطفي كامل الرئيسي بـ"منتزة الاسكندرية" (صور)

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