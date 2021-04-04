شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جديدة ورياح وأتربة في طقس المحافظات .. بيان بـ درجات الحرارة اليوم 4 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد 4- 4-2021 سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بنسب تتراوح ما بين 3 إلى 8 درجات سوف تتعرض لها البلاد خلال نهاية الأسبوع الحالي بسبب اندفاع كتلة هوائية قادمة جنوب شبه الجزيرة العربية.. طبقا لتأكيدات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

قالت هيئة الأرصاد إن مدينتي «مطروح» و«السلوم» ستتأثر بشكل كبير بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال تبدأ من اليوم الأحد 4 أبريل نهاية الأسبوع الحالي، وأشارت إلى أن مناخ البحر المتوسط سيشهد أيضا ارتفاع في الأمواج يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر مع وجود رياح سطحية جنوبية شرقية إلى رياح جنوبية غربية.

وأكد هيئة الأرصاد أن مناخ البحر الأحمر سيكون معتدل إلى مطرب، مع ارتفاع في الموج البحر ما بين 2 إلى 3 أمتار، مع وجود رياح سطحية شمالية غربية إلى رياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 4 أبريل 2021.

القاهرة: العظمى 27 والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية: العظمى 25 والصغرى 12 درجة.

وادي النطرون: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

شبين الكوم: العظمى 27 والصغرى 11 درجة.

بلطيم: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

دمنهور: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

بلطيم: العظمى 24 والصغرى 12 درجة.

مطروح: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

السلوم: العظمى 27 والصغرى 11 درجة.

سيوة: العظمى 26 والصغرى 10 درجة.

بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 13 درجة.

دمياط: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

الزقازيق: 27 والصغرى 12 درجة.

المنصورة: العظمى 26 والصغرى 11 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 25 والصغرى 11 درجة.

السويس: العظمي 25 والصغرى 11 درجة.

العريش: العظمي 22 والصغرى 12 درجة.

رفح: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

نويبع: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

رأس سدر: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

نخل: العظمى 22 والصغرى 6 درجات.

الغردقة: العظمى 28 والصغرى 14 درجة.

مرسى علم: العظمي 26 والصغرى 15 درجة.

الفيوم: العظمي 27 والصغرى 9 درجات.

بنى سويف: العظمي 28 والصغرى 9 درجات.

المنيا: العظمي 28 والصغرى 10 درجات.

أسيوط: العظمى 28 والصغرى 10 درجات.

سوهاج: العظمى 29 والصغرى 11 درجة.

قنا: العظمي 30 والصغرى 11 درجة.

الأقصر: العظمي 30 والصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمي 31 والصغرى 15 درجة.

أبوسمبل: العظمي 31 والصغرى 14 درجة.

الوادى الجديد: العظمي 30 والصغرى 10 درجات

موجة طقس حار بالقاهرة خلال شهر رمضان - صورة أرشيفية