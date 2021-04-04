شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء خاص بين محافظ المنيا وأحدث أسقفين للاقباط الأرثوذكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عبدالشهيد عضو مجلس الشيوخ، ووفد من الإيبراشيتين.

قال المحافظ إن هذه اللقاءات تعكس جوهر الروح المصرية السمحة ومدى سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، فالمصريين نسيج واحد تجمعهم المحبة والمودة والأمل، مؤكدا أننا جميعا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة.

كما قدم وفد الإيبراشيتين الشكر للدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ لمشاركته في حفل تجليسهما نهاية الشهر الماضي.

أعرب نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، عن شكرهما وتقديرهما للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمشاركته في احتفالية الإيبراشيتين، فهذا ان دل على شيء انما يدل على روح الإخوة والمحبة بين أبناء المحافظة.