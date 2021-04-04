شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي المنيا: سعداء بوجود 3 مومياوات لأسرة الملك إخناتون بالموكب الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعرب أهالي محافظة المنيا، عن سعادتهم، بوجود 3 مومياوات بالموكب الجنائزي، لأسرة الملك اخناتون، صاحب أول رسالة للتوحيد، خرجت من المنيا، ضمن موكب 22 مومياء لملوك مصر، بينهم 18 لملوك، و4 لملكات.

قال حمادة قلاوي، كبير مفتشي الآثار بمنطقة آثار ملوي، جنوب المنيا، أن مشهد نقل المومياوات، إلى المتحف القومي للحضارة، تضمن 3 مومياوات لأسرة الملك «اخناتون» صاحب أول رسالة للتوحيد، لعبادة الالهه الواحد، خرجت من تل العمارنة، بمركز ملوي، جنوب المنيا. وصاحب أول عاصمة لمصر بالمنيا، بالشيخ عبادة، شرق النيل، حيث والدة الملك أمنحوتب الثالث، وزوجته الملكة تي، وجدة الملك تحتمس الرابع .

وأضاف «قلاوي» الملكة تى أعظم ملكات مصر، فعائلتها عظيمة فهي زوجة الملك أمنحوتب الثالث وأم الملك اخناتون وحماة الملكة نفرتيتي وجدة الملك الذهبي توت عنخ أمون- هذا يكفى

من أشهر تماثيلها التمثال الضخم الموجود بواجهة البهو الرئيسي بالمتحف المصري- من أعظم السيدات والملكات في تاريخ مصر.