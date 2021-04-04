شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء لوحة توزيع كهرباء صان الحجر في الشرقية بتكلفة 1.4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية، إن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء لوحة توزيع صان الحجر بتكلفة مليون و482 ألف جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ الإنشاءات المدنية 100% وتركيب الشبكات 50 %، بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

من جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء صان الحجر، لإسراع وتيرة تنفيذ المشروعات، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية البساتين والقرى المجاورة لها، والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار.

أوضح المحافظ أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز «الزقازيق، منيا القمح، بلبيس، أبوحماد، ديرب نجم، كفر صقر» بتكلفة 619 مليون جنيه، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية، وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية، وسرعة استكمال المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.