شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم الأحد أعمال المؤتمر الدولي الرابع لقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة سوهاج، للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع، تحت شعار «الاتجاهات الجديدة في الكيمياء التطبيقية»، والذي تقام فعالياته بمدينة الغردقة وحتى ٦ من أبريل الجاري

وأكد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، إن المؤتمر ينظم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بالاشتراك مع الجمعية الدولية للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع، والتي يمثلها الدكتور أحمد عبدالله السماحي، رئيس الجمعية، بهدف عرض الأبحاث الحديثة في مجالات الكيمياء التطبيقية، الصناعة، الأدوية، الزراعة، التعليم، والصناعات المختلفة.

وسيتناول المؤتمر، ٨ محاور هامة تدور حول موضوعات (كيمياء الحفر والبترول، التعليم، والتخصصات المتعددة في الكيمياء، كيمياء التغذية والزراعة، كيمياء المعادن والجيوكيمياء، وأيضاً كيمياء البيئة والكيمياء الخضراء، كيمياء الأدوية، علوم المواد والنانو تكنولوجي، وأخيرا مواد الطاقة المتجددة).

وأشار الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المؤتمر يعقد للعام الرابع على التوالي، حيث نجح في استقطاب الكوادر الأكاديمية والعلمية البحثية المميزة، لمناقشة الجديد من الأبحاث العلمية في مجال الكيمياء وتطبيقاتها، والتي من شأنها دعم البحث العلمي في مصر وتعزيز التعاون مع الجهات العلمية الخارجية، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين وعرض الأبحاث المختلفة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.