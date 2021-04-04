شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الداخلية» تأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بـ«المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 78 قرار وزارة الداخلية رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن الجنسية المصرية

ونص القرار في (مادة ١) ترد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصًا المدرجـة أسـماؤهم بالبيان المرفق (أولهم يوسف على يوسف وآخرهم خلود صفوان جابر).

كما أصدرت وزارة الداخلية قـرار رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٢١، بأن يؤذن لكلٍّ من 21 مواطنًا (أولهم إبـراهيم محمـود إبراهيم رسلان - وآخرهم محمد أ حمد شفيق صالح ) المدرجة أسماؤهم بالبيـان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية