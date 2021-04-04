شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شركة مياه الشرب بالقاهرة الاحد، بيانًا بشأن انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق اعتبارًا من الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق 5 أبريل 2021 وحتى الثانية ظهرًا من نفس اليوم.

والمناطق التي سيتم انقطاع المياه عنها: ( ميدان روكسي - شارع المرغنى – شارع سيد المرغنى – ابراهيم اللقانى – نزيه خليفه ) وضعف المياه عن ( ميدان صلاح الدين ومتفرعاته)

وأعلنت شركة مياه الشرب أن ذلك نظرًا لأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبري السواح والتي يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح.

قطع المياه عن مناطق بالقاهرة