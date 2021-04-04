شكرا لقرائتكم خبر عن يوم زفافها.. المجلس القومي للطفولة يحبط زواج طفلة ١٥ عاما في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر ١٥ عاما بإحدي قري مركز مغاغة بمحافظة المنيا في يوم زفافها. وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل التابعة للمجلس قد تلقت بلاغا أمس السبت عبر الخط الساخن ١٦٠٠٠ من أحد المواطنين يفيد بعزم أهل الطفلة (ن) بتزويجها وأنه سيتم إتمام مراسم الزواج مساء السبت الموافق ٣ أبريل ٢٠٢١.

على الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطى بفحص البلاغ والتأكد من صحته وعليه تم إحالته إلى الجمعية الشريكة بالمحافظة مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في البلاغ.

ولفتت «السنباطي» إلى تحرير محضر بالواقعة بعد التأكد من صحة الشكوى المقدمة، مشيرة إلى حضور الطفلة (التي كانت تستعد للزفاف وبيدها آثار الحناء) كما تمت مقابلة أهلية الطفلة (والدها ووالدتها) وتم تقديم جلسة إرشاد أسري بأضرار زواج الأطفال وقد وقعت أسرة الطفلة وكذلك العريس إقرارا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية، مؤكدة المتابعة الدورية لضمان عدم إتمام الزيجة في وقت لاحق.

وأكدت أن المجلس يقف سداً منيعا لمثل هذه الممارسات الضارة والانتهاكات ضد الطفولة وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن الوقائع عبر خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.