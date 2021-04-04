شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة أممية تعليقا على موكب المومياوات الملكية: فخورة إزاء مصر مهد الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت مصر قد احتفلت أمس السبت، بنقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى احتفالية مبهرة، بحضور المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودرى أزولاى، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زُراب بولوليكشفيلى.

ونقل الاحتفال أكثر من 400 قناة تليفزيونية من كافة أنحاء العالم.

وجذب استعراض المومياوات لملوك وملكات مصر أنظار العالم، وأبرزت وسائل الاعلام العالمية الموكب، كوسائل الإعلام الألمانية المرئية والمسموعة والمقروءة التى اهتمت بالموكب المهيب الذى نقل 18 ملكاً و4 ملكات، معظمهم من ملوك "الدولة الحديثة"، من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط .