شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف البريطانية: مصر قدمت عرضا رائعا لنقل 22 مومياء ملكية لمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الصحف البريطانية الضوء على موكب المومياوات الملكية، حيث نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية على موقعها الإلكترونى عشرات الصور ومقاطع الفيديو للحدث الضخم، وقالت إن مصر قدمت عرضا رائعا لنقل 22 مومياء لأشهر الفراعنة من وسط القاهرة إلى مقرهم الجديد فى متحف الحضارة.

وقالت الصحفية إن الحفل انطلق على طول كورنيش النيل من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط، ونقلت 22 مومياء لـ 18 ملكا وأربع ملكات فى عربات مزينة بأجنحة ونقوش فرعونية فى رحلة استمرت ساعة، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المومياوات دفنت قبل 3 آلاف عاما فى مقابر سرية فى وادى الملوك قرب الدير البحرى فى الأقصر، وتم التنقيب عن المقابر لأول مرة فى القرن التاسع عشر.

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة إندبندنت البريطانية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسسى للحدث وتحدثت عن ظهوره واقفا وقت وصول المومياوات إلى متحف الحضارة الجديد، وأشارت الصحيفة إلى تواجد مديرة منظمة اليونسكو ومدير منظمة السياحة العالمية.

ونقلت إندبندنت عن عالم الآثار الشهير زاهى حواس قوله عن المومياوات الملكية ستعرض بأسلوب حضارى بدلا من التسلية فى المتحف الجديد. وقال غنه تم اختيار متحف الحضارة لانهم أرادوا ولأول مرة عرض المومياوات بأسلوب متحضر ومثقف.