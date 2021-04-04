شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للطفولة يحبط زواج طفلة عمرها 15 عاما ليلة زفافها بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن نجاحه فى إيقاف زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا فى يوم زفافها، حيث أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل التابعة للمجلس تلقت بلاغا أمس السبت عبر الخط الساخن 16000 من أحد المواطنين يفيد بعزم أهل الطفلة (ن) والتى تبلغ من العمر 15 عاما بتزويجها، وأنه سيتم إتمام مراسم الزواج مساء أمس السبت.

وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطى بفحص البلاغ والتأكد من صحته وعليه تم إحالته إلى الجمعية الشريكة بالمحافظة مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا البلاغ.

ولفتت السنباطى إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وذلك بعد التأكد من صحة الشكوى المقدمة، مشيرة إلى أنه تم حضور الطفلة ( والتى كانت تستعد للزفاف وبيدها آثار الحناء) كما تمت مقابلة أهلية الطفلة ( والدها ووالدتها ) وتم تقديم جلسة إرشاد أسرى بأضرار زواج الأطفال وقد وقعت أسرة الطفلة، وكذلك العريس إقرارا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية، مؤكدة على أنه سيتم المتابعة الدورية لضمان عدم إتمام هذه الزيجة فى وقت لاحق.

وأكدت السنباطى أن المجلس يقف سداً منيعا لمثل هذه الممارسات الضارة والانتهاكات ضد الطفولة، وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آلياتنا وهى خط نجدة الطفل 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.