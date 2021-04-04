شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار فى إندونيسيا إلى 44 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في شرق إندونيسيا إلى 44 قتيلا على الأقل وتشريد الآلاف، بسحب شبكة سكاي نيوز.

ولقى 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون جراء انهيارات طينية وفيضانات اجتاجت ولاية نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن الدائرة الوطنية لإزالة عواقب الكوارث أن 5 أشخاص فقدوا تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء الانهيارات الطينية والفيضانات.

وأضافت أن الكارثة أسفرت عن تدمير عدد من المباني وجسر، مشيرة إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفيات.