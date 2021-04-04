شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر تبهر العالم".. رسائل المصريين عن موكب نقل المومياوات تتصدر ترندات تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الفخر يعيشها الشعب المصري بعد الحفل المبهر لنقل وخروج 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، واكتست وسائل التواصل الاجتماعي بأعلام مصر وصور من الحفل العالمي والأضواء والأزياء التى ظهر عليها مقدمو الحفل ومشاهد ميدان التحرير والمباني المجاورة ليعيد إلى الأذهان عراقة التاريخ المصري.



الهاشتاج

ووسط هذه الأجواء الاحتفالية، تصدر هاشتاج "مصر تبهر العالم" ترند "تويتر" في مصر بعد ساعات من انتهاء حفل نقل المومياوات لمتحف الحضارة بالفسطاط، ولقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا وفخرا بمشاهد الحفل الذى جسد الحضارة المصرية الفرعونية بكاميرات متطورة لفتت انتباه العالم، وفتحت المجال لإعادة صياغة الانتماء الوطني بمفهوم جديد رسخه حفل نقل المومياوات.



انبهار بالحفل

وعبر مغرد عن فخره بالحفل قائلا: "كل شىء في الاحتفال كان يدعو للفخر والاعتزاز بالحضارة المصرية، وأجمل ما في الحفل هو الغناء باللغة المصرية القديمة التي لم تذهب من عقلي إلى الآن.. فعلا ابدعتِ يا مصر"، ومغرد ثان: " مِصْرُ ليست مجرد دولة تاريخيّة.. مِصْرُ جاءَتْ أولاً ثم جاء التاريخ.. أضف التاريخ لمصر وليس العكس".



تعليقات الهاشتاج



جانب من التعليقات

وقال مغرد ثالث: "مستوى إبهار يفوق الوصف باحتفالية تشرف كل مصري.. مصر تسحر العالم.. أما تعدى تتفرج وتشوف العظمة دي . وأنت في أي مكان في العالم.. افتكر عظمة تاريخك وأنت مين .. افتخر يا مصري"، ومغرد رابع: "مصر جاءت أولا في الكتب السماوية ثم جاء التاريخ ليضيفها إلى الدخول من أبوابه"، وتغريدة أخيرة: "لا جديد على مصر تبهر العالم، دائماً مبهرتنا برجالها وابتكاراتها وعلمها وثقافتها، فعلاً ( أم الدنيا ) الحبيبة".



مغرد ثانى



هاشتاج مصر تبهر العالم

وأبهرت احتفالية الموكب الملكى، لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة العالم أجمع، والتى نفذت بمستوى يليق مع الحضارة المصرية القديمة، وشهد حفل نقل المومياوات اهتماما عالميا بالموكب الفرعوني، وتم خلال الحدث عزف مقطوعة موسيقية مستمدة من النصوص الهيروغليفية، وهى مقتطفات من افتتاحية ترنيمة مهابة إيزيس.