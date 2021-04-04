شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: لن نصنع عقلا دينيا جديدا إلا بالانفتاح على مدارات معرفية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، الدورة الأولى لتدريب 50 إمامًا من مديرية أوقاف الجيزة فى مجال الإرشاد النفسى وعلم الاجتماع، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، والتى تستمر على مدار 3 أيام فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى وقعه رئيس جامعة القاهرة مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، للإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والواعظات فى مختلف المجالات.

وقال الخشت، فى كلمته، للأئمة والواعظات، إن الجامعة تحرص على المشاركة الفعالة فى تطوير العقل الديني، وأنه من الضرورى أن نصنع عقلا دينيًا جديدًا، مؤكدًا أن ذلك لن يكون إلا من خلال العودة إلى الوحى الكريم مفسرًا بالسنة الصحيحة بعيدًا عن التمذهب والفرق المتصارعة، والخروج من المدار الذى ندور فيه إلى مدار آخر مختلف، وفتح الأبواب والعقول والخروج من الدوائر المغلقة التى نعيش فيها.

وأضاف الخشت، بحسب بيان لجامعة القاهرة اليوم، أن التغيير والتجديد يأتى بالاحتكاك بالعلوم الأخرى وإحداث تفاعل بين العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية لاستعادة عصور الإبداع الفكري، مشيرًا إلى أن الأنبياء أنفسهم احتكوا بدوائر معرفية كبرى وسيرهم مليئة بالاحتكاك مع غيرهم. كما أن العلماء المبدعين المجددين اطلعوا على علوم الأمم الأخرى.

وأوضح الخشت، أنه علينا التفريق بين الدين بوصفه إلهيًا مقدسًا والخطاب الدينى بوصفه خطابًا بشريًا قابل للصواب والخطأ، وعلينا إعادة النظر فى بنية الخطاب الدينى البشرى بهدف العودة إلى المنابع الصافية للوحى الكريم وطرحه بصورة علمية تتناسب مع المتغيرات المجتمعية وظروف المكان والزمان وبما يقدم الفكر الإسلامى بصورة صحيحة تعكس قيم البناء والحضارة والانفتاح على الآخر والتواصل القائم على توظيف المعطيات الحديثة فى نقل المعارف وتصحيح المفاهيم.

جدير بالذكر، أن بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات يأتى فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتقديم الدعم العلمى والثقافى والتنموى لمختلف هيئات الدولة ومؤسساتها، ويتضمن البروتوكول تدريب الأئمة والواعظات فى اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسى وعلم الاجتماع، ومهارات الإعلام وفنون الاتصال، بما يسهم فى توسيع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوي، ويسهم فى التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التى وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطى السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذى يتسلح به هؤلاء الأئمة والواعظات.، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم للتعامل مع القضايا المجتمعية.

يشار إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، عضو مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة، وعضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورئيس لجنة الفكر، وعضو مجلس إدارة مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف.