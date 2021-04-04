شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي باحتفالية موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى فى ميدان التحرير إلى متحف الحضارات المصرية فى منطقة الفسطاط، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشاد الأمير، فى برقيته، بالاستعدادات الكبيرة والجهود المكثفة التى قامت بها أجهزة الدولة المعنية لإنجاح هذه الاحتفالية والخروج بها بالشكل اللائق والمتميز.

ونوه الأمير بهذا الحدث التاريخى الذى يبرز التاريخ العريق والزاهر لمصر على مر العصور وإسهاماتها البارزة فى المسار الحضارى للإنسانية، متمنيا للرئيس السيسى موفور الصحة ولمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وعلى الصعيد نفسه، بعث كل من ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح خالد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتى تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة احتفالية نقل المومياوات وأعربا عن خالص تهانيهما بهذه المناسبة.