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رئيس الأسقفية: موكب المومياوات أبهر العالم وأكد هويتنا المصرية

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسى والمصريين جميعًا بافتتاح المتحف القومى للحضارة باحتفالية نقل المومياوات الملكية.

 

وقال حنا فى بيان له اليوم: لقد ظهر الحفل على مستوى عالمى أبهر العالم أجمع واجتذب أنظار الصحف ووسائل الإعلام العالمية، ليؤكد على اعتزاز المصريين بهويتهم الفرعونية وبحضارة عاشت بينهم آلاف السنين.

 

واستكمل حنا: قدم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار دليلًا جديدا على قدرة المصريين على الفخر بحضارتهم الإنسانية عبر أجيال مختلفة.

 

واختتم الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية تصريحاته قائلاً:"نصلى لكى يرفع الله شأن مصر وأن يوفق قياداتها لما فيه الخير لشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار والاستقرار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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