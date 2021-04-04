شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأسقفية: موكب المومياوات أبهر العالم وأكد هويتنا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسى والمصريين جميعًا بافتتاح المتحف القومى للحضارة باحتفالية نقل المومياوات الملكية.

وقال حنا فى بيان له اليوم: لقد ظهر الحفل على مستوى عالمى أبهر العالم أجمع واجتذب أنظار الصحف ووسائل الإعلام العالمية، ليؤكد على اعتزاز المصريين بهويتهم الفرعونية وبحضارة عاشت بينهم آلاف السنين.

واستكمل حنا: قدم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار دليلًا جديدا على قدرة المصريين على الفخر بحضارتهم الإنسانية عبر أجيال مختلفة.

واختتم الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية تصريحاته قائلاً:"نصلى لكى يرفع الله شأن مصر وأن يوفق قياداتها لما فيه الخير لشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار والاستقرار".