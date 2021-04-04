شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن بدء موسم توريد القمح 15 أبريل: نتوقع استلام 4 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ اعتباراً من 15 أبريل الجارى وحتى 15 يوليو المقبل، لمدة 3 أشهر، كما تم البدء فى الوادى الجديد وجنوب الوادى اعتباراً من أمس نظراً للظروف الجوية، موجها كافة المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تطرأ.

وأشار المصيلحى فى تصريحات له اليوم، إلى أن عمليات تسليم الأقماح بنقاط الاستلام ستكون بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم، عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة بالإضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين، كما أن الوزارة جهزت 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام، وأشار الى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الاقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشدداً على أنه لن يتم استلام اية اقماح بالشون الترابية.

وأضاف المصيلحى، أن مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، وأنه سيتم سداد مستحقات ( الموردين - المزارعين ) بعد 72 ساعة من التوريد منوهاً إلى أن وزارة المالية قد وفرت الاعتماد المالى المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.

وكشف وزير التموين، عن تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته، وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات أن وجدت أثناء عمليات استلام الاقماح.

وأشار المصيلحى، إلى أنه من المتوقع استقبال حوالى أربعة ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء خمسين صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أن صومعة الصالحية بالشرقية والتى تصل طاقتها التخزينية إلى 90 الف طن وصومعة أبو صوير بالإسماعيلية سوف تدخل موسم التوريد هذا العام، مشيرا إلى أن نقاط استلام الأقماح سوف تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام، قد أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين - المزارعين و أن الاقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة سيتم نقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.