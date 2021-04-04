شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب تحويل الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (ميدان روكسي - شارع المرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة) وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته)، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غدا الاثنين الموافق 5 / 4 / 2021 وحتى الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم، نظرا لأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والتى يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.