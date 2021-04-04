شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 33150 طن بضائع و308 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 3100 طن بضائع و207 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 30050 طن بضائع و101 شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا الأحد لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Gozo وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة إلى باكستان

فيما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي أمل ، محبة ، نما اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج .