شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين ينتقد تطوير قرى المنيا بـ«سرعة السلحفاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن تطوير قري مركزي «مغاغة» و«العدوة» يسير ببطء شديد وبسرعة السلحفاة على الرغم من أن المركزين ضمن المرحلة الأولى، التي يفترض أن يتم الانتهاء منها آخر العام الجاري، لافتا أن الرئيس السيسي دوما ما يكررأن نجاح المسؤول يكمن في تنفيذ المهام المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أسرع وقت وبأقل تكلفة .

أضاف «صدام»، في تصريحات صحفية، أن تطوير القرى ولا سيما بمحافظات الصعيد والأكثر احتياجا يحسن دخل أبناءها، ويخلق فرص جديده للعمل ويمنع الهجرة الداخلية لمحافظات الوجه البحري وعواصم المحافظات المكتظة بالسكان، ويساهم في الحد من انتشار الأمراض عبر تعميم الصرف الصحي، وزيادة الإنتاج والاستفادة من المعطيات الموجودة في القرى ورفع نسب المشاركة الشعبية وتقوية الانتماء الوطني .

وأشار نقيب الفلاحين أن تطوير القري نقلة حضارية غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث تحول حياة أكثر من نصف الشعب من طور الاحباط واليأس إلى طور جديد من الأمل والعمل، ما يحد من نسب الفقر والمشاكل الاجتماعية المختلفه لمحدودي الدخل.