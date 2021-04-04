شكرا لقرائتكم خبر عن «أي رمت نترو».. ماذا تعنى كلمات المقطوعة التي جاءت في حفل المومياوات الملكية ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت كلية السياحة والفنادق بجماعة حلوان كلمات المقطوعة التي غنيت في حفل المومياوات الملكية وترجمتها، والتي قدمتها السوبرانو أميرة سليم، وجذبت بها أنظار العالم، من ألحان هشام نزيه، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

جاءت الكلمات على النحو التالي:

أي رمت نترو

أن باجو

نتس حنوت وعت

سنج أن إيست بغ أن اس جت اف

سنج أن إيست انتس حنوت آمنت تاوى ام اسيبوى

سنج أن ايست ايرت رع ور حسوت ام سبات

سنج أن إيست ردى نس عات أن نيسو بيتى

ترجمتها تعنى:



يا أيها البشر والآلهة الذين في الجبل

إنها السيدة الوحيدة

مهابة لايسة فإنها التي تلد النهار

مهابة لايسة فإنها سيدة الغرب والأرضين معا

مهابة لايسة فإنها عين رع عظيمة القدر في الأقاليم

مهابة لايسة فإنها التي تهب الكثير لملك مصر العليا والسفلى.



وقالت الكلية عبر حسابها الخاص على فيس بوك: «إن الكلمات: ترنيمة مهابة إيزيس، الترجمة والإشراف التاريخي الدكتور ميسرة عبدالله حسين، الأوركسترا أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني»،

ومن أبرز المشاركين في العزف التمباني: رضوى البحيري، الناي: هاني البدري، الربابة: الشاب أحمد منيب، فيولين: سلمى سرور.



اختتمت الكلية بيانها: «بمطابقة الكلمات على الأداء ستشعر أن هناك كلمات زائدة لم تُذْكَر، لكن هذا غير صحيح، السبب في هذا ذكره الدكتور ميسرة حيث قال: هذه كلمات الجزء الذي أنشد في الحفل وهو مقتطفات من افتتاحية ترنيمة مهابة إيزيس، لكن نظرًا لأنه تكرر على لسان الكورال والسوليست بجمل لحنية مختلفة فستشعر أنه أكبر من هذا بكثير، مقطع نصوص الأهرام لم ينشد وتم الاكتفاء بهذه الأنشودة فقط»