شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يتفقد مناطق عمل مشروع زراعة غابات المانجروف في البحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأستاذ في مركز بحوث الصحراء ورئيس الفريق البحثي لمشروع زراعة غابات المانجروف الممول من أكاديمية البحث العلمي بجولة تفقدية لمناطق عمل المشروع بمحافظة البحر الأحمر وذلك ضمن خطة التوسع في أعمال الاستزراع لشتلات المانجروف بالمنطقة للاستفادة من الترويج السياحي لموكب المومياوات الملكية الذي اقيم امس في احتفال مهيب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والتنسيق بين مشروعات السياحة الثقافية والسياحة البيئية.

تشارك وزارتا الزراعة والبحث العلمي في الاحتفالية بالتوسع في مشروع التوسع في غابات المانجروف في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي في تصريحات صحفية، الأحد، إن مصر تعد من أوائل الدول في العالم والمنطقة العربية التي اهتمت بحماية وصون غابات المانجروف بتنفيذ مشروعات تنموية لاستزراع غابات المانجروف وزيادة مساحتها على ساحل البحر الاحمر وخليج العقبة بمصر بالتنسيق مع محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء موضحًا إنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات اقتصادية عالية القيمة الاقتصادية وتساعد في التنشيط السياحي والبيئي موضحًا أن الأكاديمية تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية تطبيفية لها مردود وطني واجتماعي واقتصادي، مشيرًا إلى ان مشروع غابات المانجروف يساهم في الحفاظ على الموارد النباتية بالمناطق الصحراوية والساحلية لخدمة أهالي هذه المناطق وتوفير فرص عمل لهم وتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

وشدد «صقر» على أهمية الحفاظ على غابات المانجروف بالتعاون التنسيق مع وزارتي الزراعة البيئة ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحًا أن المشروع البحثي يركز على الجانب التطبيقي للعلوم بهدف تحقيق أعلي عائد اقتصادي يخدم الاقتصاد الوطني، جنبًا إلى جنب مع تحسين الأوضاع البيئية في المناطقة المستهدفة والتحول نحو تشجيع السياحة البيئية عقب تخفيف الإجراءات للوقاية من كورونا وعودة السياحة وفقا للضوابط التي تحددها الدولة، مشيرا إلى أن المشروع يعطي قيمة مضافة من التوسع في زراعات المانجروف في تربية النحل وإنتاج العسل المتميز من ناحية الجودة.

وأضاف «صقر»، إن مشروع التوسع في غابات المانجروف يمكنه الإستفادة من هذه الأشجار باعتبارها بيئة جيدة لتربية النحل وإنتاج أنواع من العسل الفاخر الذي يضيف قيمة إقتصادية كبيرة لهذه الغابات ويوفر فرص عمل، موضحا ان المشروع هو أحد أدوات حماية الشواطئ في المنطقة المستهدفة من الآثار السلبية لارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن التغيرات المناخية

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأستاذ في مركز بحوث الصحراء ورئيس الفريق البحثي للمشروع إنه يجري تنفيذ مشروع لإكثار والتوسع في مساحات المانجروف بساحل البحر الأحمر، كأحد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف مشروعات السياحة البيئية، والاستفادة من المحميات الطبيعية في تحقيق هذه الأهداف، موضحًا إنه تم مضاعفة المشاتل لإكثار غابات المانجروف بمناطق سفاجا – حماطة – شلاتين بمحافظة البحر الحمر، ومحمية نبق بمحافظة جنوب سيناء لإنتاج حوالي 25 ألف شتلة مانجروف في العروة الواحدة بمعدل عروتين سنويا، بإجمالي 300 ألف شتلة خلال فترة المشروع بإجمالي مساحة مستهدفة تصل إلى 500 فدان والعمل على زيادة هذه المساحات لاستيعاب اكثر من 500الف شتلة مانحروف سنويًا.

وأضاف نقيب الزراعيين أن غابات المانجروف، تساهم في توفير الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية بالإضافة لانتاج أصناف مختلفة من الاسماك وسلع وخدمات الغابات ومصائد الأسماك المستدامة وكذلك السياحة البيئية مشيرًا إلى أن الدراسات العلمية توضح أن غابات المانجروف تخزن الكربون بنسبة من 3-4 مرات أكثر من الغابات الاستوائية وهو ما يطلق علية الكربون الازرق ويقدر معدل التدهور السنوي لغابات المانجروف على مستوي العالم بحوالي 1% سنويًا، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في مصر يتم تطبيق أول نموذج للمشروعات الصغيرة داخل المحميات توفر مشروعات توفر فرص عمل مستدامة تراعي البعد البيئي والاجتماعي وتوفر فرص عمل مستدامة، من خلال تربية النحل لإنتاج أجود أنواع عسل النحل اعتمادًا على تغذية مرعي تغذية إعتمادا على غابات المانجروف في محافظة البحر الأحمر

وأوضح نقيب الزراعيين أن المشروع يستهدف تدريب وتأهيل للأهالي حول مناطق المحميات الطبيعية مشيرًا إلى إن تنفيذ أعمال التوسع في زراعة غابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر يتم من اجل تعظيم إمكانيتها الاقتصادية والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على منطقة البحر الأحمر وتحويل المنطقة إلى أحد المقاصد السياحية بعد التعافي من تداعيات فيروس كورونا حيث يعد العسل أحد مخرجات مشروع إعادة التأهيل البيئي واستزراع غابات المانجروف

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن مشروع التوسع في غابات المانجروف يمكنه الإستفادة من هذه الأشجار باعتبارها بيئة جيدة لتربية النحل وإنتاج أنواع من العسل الفاخر الذي يضيف قيمة إقتصادية كبيرة لهذه الغابات ويوفر فرص عمل، موضحًا أن المشروع هو أحد أدوات حماية الشواطئ في المنطقة المستهدفة من الآثار السلبية لارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن التغيرات المناخية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تربية عسل النحل

وأضاف نقيب الزراعيين، أن المشروع استطاع الاستفادة من القيمة المضافة يمكن الاستفادة من مشروع تنمية غابات المانجروف بزيادة عدد خلايا النحل لإنتاج أفضل أنواع العسل لأنها تعد أحد المراعي المتميزة لتغذية النحل، لإنتاج أفخر أنواع عسل النحل في العالم والأغلى من ناحية القيمة الغذائية فضلا عن إنه الأعلى سعرًا في الأسواق الدولية.

وأوضح «خليفة» أن إقامة مناحل في هذه الغابات يوفر فرص عمل جديدة وتسويق منتجات المشروع وإنتاج عسل ذات مواصفات قياسية من غابات المانجروف بعيدا عن الملوثات والمبيدات ويساهم في الحصول على منتجات عالية القيمة مثل حبوب اللقاح وانتاج الغذاء الملكي وانتاج طرود النحل وانتاج الملكات العذارى من ذوي الأسعار المتميزة.