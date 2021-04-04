شكرا لقرائتكم خبر عن تموين المنيا : 4 معارض و70 هايبر يشاركون في معرض «أهلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال إقامة 4 معارض «أهلا رمضان»، بمراكز المنيا، وسمالوط وملوي، وبني مزار، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بالإضافة إلى 70 هايبر بجميع المراكز، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، بتخفيضات تصل 25%.

وأضاف «يوسف»: كما تتضمن الاستعدادات مشاركة فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة التموين، في معرض أهلا رمضان، حيث الدفع بالسلع الغذائية، وكميات من اللحوم، والدواجن، والأسماك.

وقال «يوسف» إنه تم تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، من الساعة 6 صباحا، إلى الثامنة صباحا، وحسب احتياجات المواطنين، لتوفير رغيف الخبز، مؤكدا الدفع بحملات رقابية على المحلات والأسواق، لضبط المخالفين.