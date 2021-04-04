شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 .. مواعيد السداد ورابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الشركة المصرية للاتصالات باصدار فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 للمحاسبة عن الفترة من شهر يناير حتى نهاية شهر مارس 2021، المعروفة باسم فاتورة أبريل فى يوم 15 إبريل 2021، وحددت الشركة مواعيد سماح التى يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون منع الاتصال أو دفع غرامة علي العملاء المتأخرين في سداد الفاتورة.

يوم 15 إبريل 2021 : موعد إصدار فاتورة أبريل.

يوم 14 مايو 2021 : موعد انتهاء فترة شهر السماح المحددة لسداد فاتورة الأرضي .

يوم 15 مايو 2021 : موعد تحويل خدمة التليفون الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط.

يوم 14 يونيو 2021 : موعد انتهاء فترة شهر السماح المحدد لسداد فاتورة التليفون .

يوم 15 يونيو 2021 : موعد رفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة التأخير علي العملاء غير مسددي للفاتورة.

يمكنك اعتبارًا من يوم 15 إبريل 2021 الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات باستخدام رقم التليفون وكود المحافظة، ويمكنك معرفة فاتورة التليفون الأرضي بالضغط هــنــــــــــا .

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فاتورة التليفون الارضي 2021 .. الرابط ومواعيد السداد من الشركة المصرية للاتصالات - صورة أرشيفية