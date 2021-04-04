شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال موكب المومياوات الملكية من «التحرير» إلي متحف الحضارة المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم انتهاء احتفال موكب المومياوات الملكية مساء السبت 3 إبريل 2021 إلا أن مازال الكثيرون يقومون بالبحث عن الاحتفال على موقع جوجل لمشاهدة مراسم الاحتفال بنقل 22 ملكًا وملكة من المتحف المصري فى ميدان التحرير إلي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وعرضت وزارة السياحة والآثار فيلما ترويجيًا عن موكب المومياوات الملكية وقامت برجمته إلى 14 لغة بينها اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية والاسبانية والصينية والسويدية والهولندية، وقامت بارسال الفيديو بعد ترجمته إلي تلك اللغات المختلفة للسفارات المصرية في الخارج وكذلك السفارات الأجنبية في مصر بهدف الترويج السياحي لهذا الحدث التاريخي.

وتم اكتشاف العدديد من المومياوات الملكية المصرية ولكن رغم ذلك مازال سر التحنيط لغزًا يحير العلماء لسنوات طويلة، ، كما أن الملوك الذين تم نقلهم إلي المتحف الجديد تم اكتشاف المومياوات الملكية الخاصة بهم فى خبيئتين أحدهما فى الدير البحري داخل مقبرة فى الجبل غرب الأقصر سنة 1881م، والخبيئة الأخري فى مقبرة أمنحتب الثاني بوادي الملوك فى الأقصر فى 1898م.

ومن المومياوات الملكية التى تم الاحتفال بنقلها فى موكب نقل المومياوات الملكية الآتي:

الملك سقنن رع الثاني هو أقدم الملوك الذين يتم نقلهم فى موكب نقل المومياوات الملكية وقد بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، واستكمل بعده ابنه الملك أحمس معركة التحرير حتى نجح فى تحرير مصر.

هو أقدم الملوك الذين يتم نقلهم فى موكب نقل المومياوات الملكية وقد بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، واستكمل بعده ابنه الملك أحمس معركة التحرير حتى نجح فى تحرير مصر. الملكة أحمس نفرتاري ابنها الملك امنحتب الأول .

ابنها . الملكة حتشبسوت وهي صاحبة المعبد الشهير بالدير البحري بالأقصر.

وهي صاحبة المعبد الشهير بالدير البحري بالأقصر. الملك تحتمس الثالث وهو من أهم حكام مصر والقائد العسكري العظيم.

وهو من أهم حكام مصر والقائد العسكري العظيم. الملك تحتمس الرابع وهو الذى وضع لوحة عند صدر تمثال ابو الهول تحكي أنه وصل إلي العرش بعد أن شاهد رؤيا يظهر فيها أبو الهول وهو يطلب منه رفع الرمال التى تغطيه مقابل أن الجلوس على عرش مصر وهو ما حدث.

وهو الذى وضع لوحة عند صدر تحكي أنه وصل إلي العرش بعد أن شاهد رؤيا يظهر فيها أبو الهول وهو يطلب منه رفع الرمال التى تغطيه مقابل أن الجلوس على عرش مصر وهو ما حدث. الملك امنتحتب الثالث وكذلك زوجته الملكة تي والدا الملك امنتحتب الرابع المُلقب باسم اخناتون .

وكذلك زوجته والدا الملك المُلقب باسم . الملك سيتي الأول صاحب أجمل مقابر وادي الملوك وأبيدوس.

صاحب أجمل مقابر وادي الملوك وأبيدوس. الملك رمسيس الثاني وهو صاحب أول معاهدة سلام موثقة فى تاريخ البشرية وصاحب معبد أبو سمبل الكبير والذي يعرض فيه نقوش مشاهد معركة قادش الشهيرة والذى توجد به ظاهرة دخول الشمس إلي قدس أقداسه مرتين كل عام فى نفس اليوم خلال شهري أكتوبر وفبراير من كل عام.

وهو صاحب أول معاهدة سلام موثقة فى تاريخ البشرية وصاحب معبد أبو سمبل الكبير والذي يعرض فيه نقوش مشاهد معركة قادش الشهيرة والذى توجد به ظاهرة دخول الشمس إلي قدس أقداسه مرتين كل عام فى نفس اليوم خلال شهري أكتوبر وفبراير من كل عام. الملك رمسيس الثالث وهو الذى استطاع أن يحمي مصر من غزوات شعوب البحر وبنى معبد هابو فى مدينة الأقصر.

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