شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة يوم الأرض .. جمعية مصر الجديدة تنظم ندوة عن «التلوث الأخلاقي» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جمعية مصر الجديدة ندوة بمناسبة يوم الأرض العالمي، تحت شعار «التلوث الاخلاقى» تدار الندوة حول دور الأخلاق في المحافظة على سلامة الأرض، باعتبار أن الإنسان خليفة الله في الأرض يتفاعل مع البيئة، ويؤثر فيها ويتأثر بها، لذلك لا نغفل في اليوم العالمي للأرض عن دوره الأخلاقى في المحافظة على التوازن البيئى بين الكائنات المختلفة، وتقام الندوة في الساعة الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء 6 إبريل في مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس الجمعية، إن الاحتفال بيوم الأرض هو اعتراف دولي بالمسؤولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الكائنات بمختلف أنواعها وأن يوم الأرض هو يوم عالمي يستهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية للأرض، ويهدف للدعوة لبيئة صحية وآمنة وعادلة وعالم مستقر، مؤكدا حرص جمعية مصر الجديدة، على تنظيم فعاليات في مختلف المناسبات البيئية العالمية، حيث تشكل تلك الفعاليات وما نقوم به من أنشطة وبرامج خلالها محطة مهمة للاستمرار في الارتقاء بالوعي المجتمعي العام في مختلف قضايا البيئة، بما يسهم في الوصول إلى مستوى متقدم من الوعي والثقافة البيئية، بحيث تكون أحد أهم العناوين في عالم البيئة.

من جانبه قال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل، إن الندوة تتضمن مجموعة من ورش العمل تدور حول حزمة من الفاعليات من بينها ماذا لو، من أين نبدأ؟، دور المؤسسات، نماذج مشرفة، وذلك بمشاركة فريق عائلة حواء حنان حسني لايف كوتش ومدربة معتمدة لتنمية المهارات الذاتية والدكتورة فريدة كامل رئيس قسم كلية التمريض جامعة قناة السويس ومدربة الصحة والتغذية، وأمل زكريا عبدالحليم، مدربة بمركز تطوير التعليم الجامعي واستشاري تدريب بالنقابة العامة لمدربي التنمية البشرية، ومريم كامل مدربة إدارة الذات، ورانيا عبدالعزيز مدربة الإتيكيت والبروتوكول.

كما يشارك في الندوة، الشيخ شريف أبوحطب مدير الدعوة بوعظ القاهرة، والشيخ محمد عصمت نبوت واعظ عام بمنطقة وعظ القاهرة، وعضو لجنة الفتوى والمصالحات الشيخ محمد عبدالمنعم واعظ عام منطقة وعظ القاهرة.