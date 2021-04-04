شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل وزير القوى العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بداية جولته بمحافظات جنوب الصعيد أسوان وقنا والأقصر- تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، بجانب رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.

ويتضمن برنامج وزير القوى العاملة عقد لقاء بقاعة المؤتمرات لتسليم بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

كما يسلم وزير القوى العاملة عددا من عقود العمل لذوي الاحتياجات الخاصة والعزيمة، بجانب تسليم شهادات إتمام دورات التدريب بمركز التدريب المهني بالرضوانية بالإضافة إلى شهادات إتمام التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، ويسلم منتجات الوحدة المتنقلة والمركز الثابت للعائلات الأكثر احتياجا لعدد 160 أسرة.