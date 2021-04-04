شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يجتمع بمسئولي المكتب الاستشاري الأمريكي لوضع تصميمات أبراج العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع مسئولي المكتب الاستشاري الأمريكى العالمى، الذي يتولى حاليا أعمال الاستشارات الهندسية والتصميمات لعدد من الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.

وقال وزير الإسكان، استنادا إلى تجربة الابراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم السير على نفس الخطي والاحتزاء بتلك التجربة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم الاتفاق على الأعمال الاستشارية والتصميمية مع المكتب الاستشاري العالمي الذي قام بتصميم أبراج العاصمة، لوضع التصميمات لأبراج العلمين الجديدة، التي سيتم انشاؤها في المنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان أن تلك الأبراج الجديدة تعد بمثابة مركز ثقل ومتنفس ترفيهى للمنطقة الجنوبية بالمدينة، حيث سيتم إنشاء الأبراج بمنطقة تُشرف على بحيرات مائية، وهو ما يعطي قيمة وميزة تنافسية للعمق الداخلي للمدينة، وبهذا تصبح مدينة العلمين الجديدة مدينة ذات طابع سياحي مميز، لايقتصر على الموارد الطبيعية القائمة والمتمثلة في الساحل فحسب، بل قائم على رؤية تنموية شاملة ومتكاملة.

وخلال الاجتماع شدد الوزير على ضرورة أن يكون تصميم وتنفيذ أبراج العلمين الجديدة، بالمنطقة الجنوبية للمدينة، على أعلى مستوى، وأن تكون هذه الأبراج علامة مميزة بالمدينة، خاصة أن الشركة التي تتولى التنفيذ هي الشركة الصينية التي تقوم بتنفيذ أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تمت زيارة عدد من المشروعات المثيلة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لدراسة ومناقشة اسلوب الادارة والتعرف على المشاكل والاسلوب الامثل للتعامل مع التحديات، وكذلك كيفية التعامل مع المستأجرين للمبنى، والمستفيدين به، وأساليب التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات لمثل هذا النوع من المشروعات.