شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شركة شحن تقوم بالإتجار وتوزيع الأدوية المهربة والممنوع تداولها بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط شركه شحن تقوم بالتوزيع وتخزين والاتجار في الأدوية المهربة والغير مسجله بدائرة قسم اول طنطا بكميات ٤٤٨٣وحدة متنوعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونيّة.

أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم التنسيق لحمله مشتركه برئاسة الدكتور خالد اصيل مدير الإدارة العامة للصيدلة والعميد وليد العيسوي مباحث تموين الغربية تمكنت الحملة عن ضبط شركه شحن تقوم بالتوزيع والاتجار في الأدوية المهربة والغير مسجله بدائرة قسم اول وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.