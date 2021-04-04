شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: تجهيز 6 صوامع وبناكر وهناجر لاستقبال أقماح 2021 بسعات تخزينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2021 رسمياً، 15 أبريل الجارى، حيث استعدت المديرية لموسم التوريد الجديد بتجهيز 6 صوامع وبناكر وهناجر، بالإضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ250 الف طن أقماح محلية.

وأوضح «سعدالله» لـ«المصرى اليوم»، أنه يبلغ اجمالى المستهدف من القمح لهذا العام 2021، حوالى 170 ألف طن أقماح محلية، وتم تحديد الأسعار القطعية هذا العام وفقا لـ 3 درجات نقاوة وهى 22.5 و23 و23.5، وفق القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2021، حيث يتم توريد القمح المنتج محليا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً.

وأشار إلى أن موسم التوريد يبدأ اعتباراً من 15 أبريل 2021 وحتى 15 يوليو 2021، على أن يتم التسلم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين، وفق الدرجات والاسعار التالية: 705 جنيه للاردب بدرجة نقاوه 22.5 قيراط، و715 جنيه للاردب بدرجة نقاوه 23 قيراط، و725 جنيه للاردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجه نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، على أن يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2021 على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وأوضح وكيل الوزارة، أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام، هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 الف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن، صومعة العامرية بسعة 60 الف طن، بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن، بإجمالي 90 ألف طن، وبنكر بالناصرية الجديدة بسعة 60 الف طن، فضلاً عن هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة، والشون والتى تتمثل في شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة .

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح يترأسها عضو من مديرية التموين وتضم في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الإشراف على استلام الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

بدوره قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، أنه من المقرر بدء موسم حصاد القمح منتصف أبريل الجارى، مشيرا إلى أن اجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام 74 ألف و702 فدان، موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة، مضيفاً لـ«المصرى اليوم«، أن المنزرع بمحصول البرسيم بلغ 9488 فدان،والفول السوداني 4260 فدان، وبنجر السكر 8718 فدان، والشعير 3200 فدان.

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