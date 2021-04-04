شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر 3 أيام.. «رياضة النواب» تتفقد 11 ناديا ومركز شباب في الإسكندرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، زيارة رسمية إلى الإسكندرية، اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام، للوقوف على أسباب توقف أعمال التطوير في 5 مراكز شبابية في نطاق العامرية وبرج العرب.

ووفقاً لبرنامج الزيارة الميدانية للجنة الشباب والرياضة للاسكندرية، سيتم زيارة 11 ناديا ومركز شباب خلال الأيام الثلاثة، حيث تستهل بلقاء محافظ الإسكندرية ثم تفقد مركز شباب العامرية وفلسطين وبرج العرب القديم وبهيج والجزائر، وغداً الاثنين زيارة نادي الاتحاد السكندري والنادي الأولمبي ومركزي شباب الانفوشي والسياله، والثلاثاء زيارة نادي سموحه والجياد.

وتأتى الزيارة بناءاً على طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف اللّٰه، عضو مجلس النواب عن الدخيلة والعامرية وبرج العرب، والذي تمت مناقشته بتاريخ 16/03/2021 بخصوص توقف أعمال التطوير بـ 5 مراكز شباب بدائرة العامرية وبرج العرب.

وقال «ضيف الله»، أن المراكز الخمسة المتوقف أعمال التطوير بها هي مركز شباب العامرية ومركز شباب فلسطين ومركز شباب برج العرب القديم ومركز شباب بهيج ومركز شباب الجزائر، مشيراً إلى أنه تم تحديد اليوم الأحد لزيارة اللجنة الميدانية لتلك المراكز للوقوف على أسباب توقف العمل بها والعمل على استئناف أعمال التطوير بها في أسرع وقت ممكن.

وبحسب طلب الإحاطة، صدرت أوامر إسناد للهيئة العربية للتصنيع منذ عام 2016 لتطوير تلك المراكز وبالفعل تم بدء العمل في أربع مراكز إلا ان العمل توقف عدة مرات بعد هدم المباني الخاصة بتلك المراكز، حيث تم بدء العمل بمركز شباب الجزيرة فقط ثم توقف.