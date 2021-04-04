شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد 4-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب، في معاملات الأحد 4 أبريل 2021، استقرارا لليوم الثاني علي التوالي وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية في محلات الصاغة وتوقف تداوله في البورصات العالمية.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء بنشر أسعار الذهب أعيرة 24 و21 و18 وكذلك جنيه الذهب في الأسواق المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد 4- 4- 2021.

جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 24 يتراوح سعره ما بين 862 إلي 865 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد

هو الجرام الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية ويتراوح سعره اليوم ما بين 754 إلي757 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18 اليوم 4 أبريل.

سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم الاحد يتراوح ما بين 646 إلي 649 جنيهًا.

الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الأحد سجل 6320 جنيه

سعر الأونصة اليوم الأحد 4-4-2021.

سعر أونصة الذهب واستقر اليوم علي 1730 دولار.

يذكر أن كان الذهب سجل في تعاملات الأسبوع الماضي تذبذب في أسعاره بين الارتفاع والهبوط، ووصل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء مستويات متدنية في الهبوط،

وبدأ مرة آخري في الارتفاع خلال يومي الخميس والجمعة.

سعر الذهب في مصر يختلف من محافظة إلي آخري ومن تاجر إلي آخر حسب المصنعية بنسب تتراوح ما بين 7% و10% في الجرام.