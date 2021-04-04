شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية : رصد ٢٥ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ٥ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف انافق 25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، في ضوء الدور المتعاظم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية الأحد، إن هذا الكم من المشروعات يستهدف توفير مليون فرصة عمل، حيث تتميز المشروعات الصغيرة بقدرتها على توظيف العمالة، ورفع مهاراتها وقدراتها وإنخفاض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات والشركات الكبري، إضافة إلى تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها.

وأشار «شعراوى»، إلى أن «مشروعك»، ساهم خلال شهرمارس 2021 في تنفيذ 2000 مشروعاً بقروض تقترب من400 مليون جنية وساهمت هذه المشروعات في توفير 10 ألاف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» حتي الآن بلع 167 ألفاً و779 مشروعاً بقروض 18،1 مليار جنية، ووفرت هذه المشروعات أكثر من1،2 مليون فرصة عمل، مؤكداً أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطنى .

وأوضح أن مشروعك يأتى تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج دفع التنمية في القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر2030.

وتابع الوزير، أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى في إجمالى عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع وحتى مارس 2021 حيث بلغ 19،346 الف مشروع بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه، يليها محافظة سوهاج بـ17،103 الف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه، ثم محافظة البحيرة بـ 16,293 الف مشروع بقروض 1,3 مليار جنيه، ثم محافظة الدقهلية بـ13,824 الف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه، ثم محافظة الشرقية 13,083 الف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه.

ولفت اللواء محمود شعراوى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة، حيث يتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوي المقدمة، ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم .

وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخري على تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء «مشروعك» طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة، موجهاً بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.