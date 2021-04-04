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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يكشف الجنود المجهولة وراء موكب المومياوات الملكية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مجلس الوزارء، الجنود المجهولة وراء موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجنود المجهولة، هم:
- نخبة من الفنانين المصريين منهم حسين فهمي- خالد النبوي- يسرا- محمد منير- أحمد عز- أحمد السقا- هند صبري- آسر ياسين- كريم عبدالعزيز- منى زكى- أحمد حلمي- أمينة خليل- نسمة محجوب- أميرة سليم.
- 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع «قيادات قوات المظلات».
- 60 موتوسيكل تشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية.
- 150 خيل تشريفة.
- 22 عجلة حربية ذات طراز فرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها 44 حصانا.
- 330 طالبا من كلية التربية الرياضية- جامعة حلوان.
- 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فرد من وزارة الدفاع «إدارة الموسيقيات العسكرية».
- 150 قارع طبول من «إدارة الموسيقات العسكرية» بوزارة الدفاع.