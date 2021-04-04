شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصا على جنسية أجنبية ورد "المصرية" لـ 12 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، الأحد، قرار بالإذن لـ 21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم فى الكشف التالي، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا مدرج أسمائهم في البيان التالي، وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.





نص القرار 1



نص القرار 2



نص القرار 3