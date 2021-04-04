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الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصا على جنسية أجنبية ورد "المصرية" لـ 12 آخرين

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، الأحد، قرار بالإذن لـ 21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم فى الكشف التالي، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا مدرج أسمائهم في البيان التالي، وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.


نص الرار 1

نص القرار 1

 

نص القرار 2
نص القرار 2

 

 

نص القرار 3
نص القرار 3

 

 

نص القرار 4
نص القرار 4

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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