شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تمول 176 ألف مشروعا صغيرا ومتوسطا للشباب بتكلفة 18,1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف صرف 25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير مليون فرصة عمل، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وإنخفاض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات والشركات الكبرى إضافة إلى تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها .

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر مارس 2021 في تنفيذ 2000 مشروعاً بقروض تقترب من400 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير 10 آلاف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلع 167 ألفاً و 779 مشروعاً بقروض 18,1 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1,2 مليون فرصة عمل، مؤكداً أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطنى .

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن مشروعك يأتى تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلي أن الهدف الأساسي من برنامج "مشروعك" دفع التنمية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر2030.

وأوضحت أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى فى إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بدء المشروع وحتى مارس 2021، حيث بلغ 19,346 الف مشروع بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه، يليها محافظة سوهاج بـ17,103 الف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه، ثم محافظة البحيرة بـ 16,293 الف مشروع بقروض 1,3 مليار جنيه، ثم محافظة الدقهلية بـ13,824 الف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه، ثم محافظة الشرقية 13,083 الف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه.

وأكدت أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات، والبالغ عددها 260 مقرا، لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة، ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.

وأضافت وزارة التنمية المحلية، أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخري علي تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء "مشروعك" طبقاً لاحتياج كل مشروع علي حدة، موجهاً بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع.