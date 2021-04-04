شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 148 ألفا و987 مواطنا من الفئات المستحقة تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تلقِّي 148 ألفًا و 987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى أمس السبت، فى إطار خطة الدولة للتصدى للجائحة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، مع وكلاء وزارة الصحة ومديرى مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة لمتلقي اللقاح من الفئات المستحقة، وذلك عبر تقنية "الكول كونفرانس".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت آلية العمل بمراكز تلقى اللقاحات، وفقًا لخطة الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة، وكذلك عملية متابعة المواطنين بعد تلقى اللقاحات حرصًا على صحتهم.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بمضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من 9 صباحًا إلى 9 مساءً يوميًا، كما شددت على ألا يتجاوز عدد المواطنين المترددين على كل مركز لتلقي اللقاح عن 100 مواطن في اليوم.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أنه سيتم خلال الفترة القلية المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي خاصة بالمحافظات الساحلية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، مؤكدة حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال "مجاهد" إن الوزيرة أشارت إلى أنه يتم التوسع في الفئات المستحقة لتلقى اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا، موضحة أن مصر استقبلت حتى الآن 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إنتاج شركة "أسترازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" يوم الأربعاء الماضى، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI) وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها في شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.

وأضاف أن الوزيرة أوضحت أنه من المقرر استقبال 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أسابيع، كما أنه من المتوقع بنهاية شهر مايو المقبل تكون مصر قد استقبلت 4.5 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن اتفاقية "كوفاكس".

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بزيادة 200 مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها 40 مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح 339 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ 40 مركزاً ثم تمت زيادتها لـ 139 مركزًا في مارس الماضى.