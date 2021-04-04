سفراء ووزراء عرب وأجانب.. تعرف على أبرز الحضور في موكب نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك في حضور احتفالية موكب المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مساء أمس السبت، مجموعة من الضيوف الأجانب وسفراء الدول المختلفة بالقاهرة.

وجاء أبرز الحضور، زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو، وهاريس ثيوشاريس"Haris Theoharis" وزير السياحة اليوناني، وأحمد الخطيب وزير السياحة السعودي.

​كما حضر ما يقرب من 20 سفيراً من سفراء من الدول المختلفة في القاهرة من بينهم دول أمريكا وفرنسا واليابان والتشيك والمجر والاتحاد الأوروبي وقبرص والسعودية واليونان وروسيا وإيطاليا وبلجيكا وبيلاروسيا ورومانيا.​