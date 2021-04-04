الصحة: 148 ألفًا و987 من الفئات المستحقة تلقوا لقاح كورونا بمحافظات الجمهورية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 148 ألفًا و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة، تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، في إطار خطة الدولة للتصدي للجائحة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان مع وكلاء وزارة الصحة ومديري مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة لمتلقي اللقاح من الفئات المستحقة، وذلك عبر تقنية "الكول كونفرانس".

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت آلية العمل بمراكز تلقي اللقاحات، وفقًا لخطة الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة، وكذلك عملية متابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات حرصًا على صحتهم.

وقال مجاهد إن الوزيرة وجهت بمضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً يوميًا، كما شددت على ألا يتجاوز عدد المواطنين المترددين على كل مركز لتلقي اللقاح، على 100 مواطن في اليوم.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أنه سيتم خلال الفترة القلية المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي خاصة بالمحافظات الساحلية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، مؤكدة حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع مجاهد أن الوزيرة أكدت التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا، موضحة أن مصر استقبلت حتى الآن 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إنتاج شركة "أسترازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI) وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها في شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الوزيرة أوضحت أنه من المقرر استقبال 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أسابيع، كما أنه من المتوقع بنهاية شهر مايو المقبل أن تكون مصر قد استقبلت 4.5 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن اتفاقية "كوفاكس".

ولفت مجاهد إلى توجيهات الوزيرة بزيادة ٢٠٠ مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها ٤٠ مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح ٣٣٩ مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ ٤٠ مركزاً ثم تمت زيادتها إلى ١٣٩ مركزًا في مارس الماضي.