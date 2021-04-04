​اليوم.. "الشيوخ" يناقش تعديل قانون ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وسيناقش المجلس خلال جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويناقش المجلس أيضًا خلال جلساته، الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

ويناقش المجلس خلال جلساته العامة، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب، تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة؛ فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة، فجعلته خمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفَين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى.

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