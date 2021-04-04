شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين كنيسة وسيامة 59 مرتلا وكاهنا وشماسا للخدمة الروحية في مصر والمهجر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر بألمانيا، والكنائس التي حوله، صلاة القداس الإلهي أمس بالدير ذاته، حيث شاركه الصلاة الأنبا أرسانى أسقف هولندا، وسط حضور شعبى محدود وتطبيق تام للاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس الدكتور أمير سليمان كاهنًا عامًا باسم القس ماركوس وذلك لخدمة الشباب والتربية الكنسية، وذلك بحضور ماتياس فيلوكسينوس ناعيش مطران السريان الأرثوذكس بألمانيا.

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

كما ترأس الأنبا أرساني أسقف هولندا، اليوم صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين بأمستردام، وعقب صلاة الصلح أتم طقس رسامة شمامسة جدد في درجة إبصالتس «مرتل»، وتم منح مجموعة من الإبصالتسيين رتبة أغنسطس «القاري».

تمت الصلوات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

وفى السيقا ذاته: ترأس الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية القداس الإلهي، صباح اليوم بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية حارس مركز ابو المطامير، وقبله دشن مذابح الكنيسة، حيث دشن المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والشهيد مار جرجس، ومذبح آخر علوي على اسم السيدة العذراء، ومذبح ثالث على اسم الشهيد مار مينا العجائبي.

وخلال القداس رسم ٥٩ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

شارك المطران في صلوات التدشين والرسامة، الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من جائحة كورونا.

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)

تدشين كنيسة وسيامه 59 مرتل وكاهن وشمامسة جدد للخدمة الروحية فى مصر وبلاد المهجر (صور)