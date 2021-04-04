شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعديلات جداول تشغيل القطارات فى شهر رمضان وبداية التطبيق والان مع تفاصيل الخبر
أولا : خط القاهرة / الإسكندرية :
• قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 يصل الإسكندرية الساعة 22.30
• قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50
• قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل القاهرة 22.00
• قيام قطار 23 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 17.30 بدلا من الساعة 17.25 يصل الإسكندرية الساعة 21.40
• قيام قطار 572 سياحى الإسكندرية / بورسعيد الساعة 16.10 بدلا من الساعة 15.55 يصل بورسعيد 22.30
• قيام قطار 31 آكسبريس القاهرة / الإسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الإسكندرية الساعة 22.10
• قيام قطار 32 آكسبريس الإسكندرية / القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15
ثانيا: خط القاهرة / بورسعيد :
• قيام قطار 959 سياحى القاهرة / الإسماعيلية 17.20 بدلا من الساعة 17.45 يصل الاسماعيلية الساعة 20.20
ثالثا : خط طنطا / المنصورة :
• قيام قطار 297 آكسبريس طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 7.35 بدلا من الساعة 7.45 ووقوفه بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط تراب يصل المنصورة الساعة 8.50
• قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 13.40 بدلا من الساعة 13.00 يصل المنصورة الساعة 15.10
• وقوف قطار 292 آكسبريس المنصورة / طنطا بمحطة صفط تراب يصل طنطا الساعة 14.45
رابعا : تعديل ميعاد قطار خدمات العباسية :
• قطار 2107 كوبري الليمون / العباسية الساعة 8.45 يصل الساعة 9.05
• قطار 2018العباسية / كوبرى الليمون الساعة 13.05 يصل الساعة 13.25
خامسا: تعديل ميعاد قطار خدمات التبين:
• قطار2103 التبين / القاهرة من التبين الساعة 13.30 يصل الساعة القاهرة الساعة 14.35
. مع انتهاء شهر رمضان المعظم تعود جميع مواعيد القطارات السابقة لمواعيدها الحالية
. لا تعديلات فى مواعيد قطارات الصعيد خلال رمضان