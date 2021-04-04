شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعديلات جداول تشغيل القطارات فى شهر رمضان وبداية التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط بمناسبة حلول رمضان، بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر الكريم ابتداءً من أول أيام الشهر المعظم الموافق 13 إبريل الجارى وبيانها كالتالى :

أولا : خط القاهرة / الإسكندرية :

• قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 يصل الإسكندرية الساعة 22.30

• قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50

• قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل القاهرة 22.00

• قيام قطار 23 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 17.30 بدلا من الساعة 17.25 يصل الإسكندرية الساعة 21.40

• قيام قطار 572 سياحى الإسكندرية / بورسعيد الساعة 16.10 بدلا من الساعة 15.55 يصل بورسعيد 22.30

• قيام قطار 31 آكسبريس القاهرة / الإسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الإسكندرية الساعة 22.10

• قيام قطار 32 آكسبريس الإسكندرية / القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15

ثانيا: خط القاهرة / بورسعيد :

• قيام قطار 959 سياحى القاهرة / الإسماعيلية 17.20 بدلا من الساعة 17.45 يصل الاسماعيلية الساعة 20.20

ثالثا : خط طنطا / المنصورة :

• قيام قطار 297 آكسبريس طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 7.35 بدلا من الساعة 7.45 ووقوفه بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط تراب يصل المنصورة الساعة 8.50

• قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 13.40 بدلا من الساعة 13.00 يصل المنصورة الساعة 15.10

• وقوف قطار 292 آكسبريس المنصورة / طنطا بمحطة صفط تراب يصل طنطا الساعة 14.45

رابعا : تعديل ميعاد قطار خدمات العباسية :

• قطار 2107 كوبري الليمون / العباسية الساعة 8.45 يصل الساعة 9.05

• قطار 2018العباسية / كوبرى الليمون الساعة 13.05 يصل الساعة 13.25

• قطار2103 التبين / القاهرة من التبين الساعة 13.30 يصل الساعة القاهرة الساعة 14.35

. مع انتهاء شهر رمضان المعظم تعود جميع مواعيد القطارات السابقة لمواعيدها الحالية

. لا تعديلات فى مواعيد قطارات الصعيد خلال رمضان