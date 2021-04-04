شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من افتتاحه .. معرض «أهلا رمضان» يستعد لاستقبال المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل ساعات من افتتاحه، يستعد معرض «أهلا رمضان» بالعريش، لاستقبال المواطنين، حيث قام العارضون بتجهيز المعروضات والتي تنوعت ما بين سلع اساسية ومستلزمات الشهر الكريم وفوانيس رمضان.

وأكد عادل رستم، رئيس إحدى الجمعيات بشمال سيناء، أن الجمعية تقيم المعرض بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في نقابة المهندسين بمدينة العريش.

وأضاف رستم أن المعرض سيقام من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، بمشاركة عدد من العارضين بهدف توفير السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار تقل عن مثيلاتها في المحال التجارية والأسواق.

وأشار رستم إلى أن المعرض يقام بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء والغرفة التجارية ونقابة المهندسين، والتي تبرعت بإقامة المعرض مجانًا ودون أي رسوم دعمًا للعمل الخيري بالمحافظة.

معرض اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان