شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض المومياوات الملكية فى متحف الحضارة المصرية ورابط حجز التذاكر والفئات المعفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم عرض المومياوات الملكية فى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والتى تم نقلها إليه من المتحف المصري بالتحرير فى موكب المومياوات الملكية وذلك اعتبارًا من يوم 18 إبريل من الشهر الجاري.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن المتحف سيفتح أبوابه أمام الجهور اعتبارًا من اليوم 4 أبريل وسيتم منح الزائرين للمتحف تخفيضًا بمناسبة الافتتاح بنسبة 50% على اسعار التذاكر بغرض الترويج خلال الفترة من 4 إلي 17 أبريل، بهدف الترويج للمتحف.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة أنه تقرر تخفيض سعر الكتالوج الخاص بالمتحف باللغة العربية بنسبة 50% اعتبارًا خلال تلك الفترة أيضًا.

ويمكن حجز تذاكر دخول متحف الحضارة بالفسطاط من خلال الضغط على رابط حجز تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك من خلال الموقع الرسمي للمتحف المصري للحضارة.

قررت وزارة الثقافة إعفاء عدد من الفئات من تذاكر دخول المتحف الجديد كما يلي:

كبار السن فوق 60 عامًا.

الأطفال أقل من 6 سنوات.

أبطال الجيش الأبيض.

المحاربون القدماء.

أبناء الشهداء ومصابي الحروب.

العاملون فى وزارة السياحة.

خريجو كليات الآثار والسياحة والأداب قسم التاريخ والحضارة، وكلية فنون جميلة قسم عمارة، والفنون التطبيقية، ونقابة الفنانين التشكيليين.

الفئات المعفاة من دفع تذكرة دخول المتحف الجديد

مواعيد العمل من السبت إلي الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.

مواعيد العمل يوم الجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا ثم من السادسة مساءًا وحتى االتاسعة مساءًا.

وتختلف أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة حسب الجنسية مع منح تخفيضات للطلاب كما يلي:

المواطن المصري والعربي 60 جنيهًا.

الطالب المصري والعربي 30 جنيهًا.

المواطن الأجنبي 200 جنيهًا.

الطالب الأجنبي 60 جنيهًا.

تختلف أسعار الجراج فى المتحف المصري الجديد حسب السيارة.كما يلي:

سيارة ملاكي 30 جنيهًا.

سيارة كوستر 40 جنيهًا.

أتوبيس 50 جنيهًا.

قال اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية أنه سيتم منح تخفيضًا قدره 20% علي منتجات الشركة فى منفذ البيع فى متحف الحضارة المصرية وذلك حتى يوم 5 مايو 2021 المقبل.

موعد عرض المومياوات الملكية فى متحف الحضارة المصرية وأسعار ورابط حجز التذاكر إلكترونيًا

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