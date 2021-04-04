شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 200 عداد كهرباء جديد لقرى بئر العبد بشمال سيناء مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الكهرباء بشمال سيناء، عن تركيب 200 عداد كهرباء للمضارين جراء الحرب على الإرهاب بقري بئر العبدمجانًا ودون أي رسوم، بتوجيهات المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

صرح بذلك سامي كامل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بشمال سيناء.

وشدد كامل على تصديق المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، على تزويد قرية تفاحة ببئر العبد بـ175 عمود كهرباء و24 ألف متر سلك كهرباء، كما صدق على تركيب وصيانة عدد من محولات الكهرباء بقري بئر العبدبشمال سيناء.