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وفاة ممرضة بمستشفي الغردقة العام إثر إصابتها بفيروس كورونا

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وفاة أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة البحر الأحمر، منى أحمد سليمان، 34 عام ، ممرضة بمستشفى الغردقة العام والتى توفت علي اثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعت المديرية وجميع العاملين بها ببالغ الحزن والأسى أول شهيدة من الأطقم الطبية بمستشفى الغردقة العام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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