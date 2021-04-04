شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممرضة بمستشفي الغردقة العام إثر إصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وفاة أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة البحر الأحمر، منى أحمد سليمان، 34 عام ، ممرضة بمستشفى الغردقة العام والتى توفت علي اثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعت المديرية وجميع العاملين بها ببالغ الحزن والأسى أول شهيدة من الأطقم الطبية بمستشفى الغردقة العام.