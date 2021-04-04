شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممرضة بمستشفي الغردقة العام إثر إصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وفاة أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة البحر الأحمر، منى أحمد سليمان، 34 عام ، ممرضة بمستشفى الغردقة العام والتى توفت علي اثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ونعت المديرية وجميع العاملين بها ببالغ الحزن والأسى أول شهيدة من الأطقم الطبية بمستشفى الغردقة العام.
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